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ЄС підготує понад 11 тисяч українських військових до кінця березня, - Боррель

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Середа 08 березня 2023 17:09
ЄС підготує понад 11 тисяч українських військових до кінця березня, - Боррель Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Військова місія Євросоюзу підготує понад 11 тисяч українських військовослужбовців до кінця березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Ще 30 тисяч військових Збройних сил України планують підготувати в рамках місії Європейського союзу до кінця року.

"Наша місія підготує понад 11 тисяч осіб до кінця березня", - сказав Боррель.

За його словами, місія Європейського союзу підготує екіпажі для танків, які будуть поставлені в Україну від країн-членів НАТО. Також він запропонував план із трьох пунктів щодо постачання снарядів Україні на 2 млрд євро.

"Мова йде про постачання з існуючих запасів, для чого я пропоную виділити з Європейського фонду світу 1 млрд євро, другий крок - спільні закупівлі боєприпасів калібру 155 мм, на що має бути виділено ще 1 млрд євро, і переведення нашої промисловості до режиму військового стану", - сказав Боррель.

Він сподівається, що його ініціативу буде затверджено на плановій спільній зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС 20 березня у Брюсселі. Також він додав, що ЄС вважає за краще, щоб озброєння проводилися в Європі, але для термінових поставок Україні закуповувати снаряди можна будь-де.

Раніше повідомлялось, що Боррель закликав направити кошти з фондів ЄС на закупку боєприпасів для України.

У грудні Боррель відвідав українських військових, які розпочали тренування в рамках місії Європейського союзу.

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