ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта, - Боррель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

Еще 30 тысяч военных вооруженных сил Украины планируют подготовить в рамках миссии Европейского союза до конца года.

"Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта", – сказал Боррель.

По его словам, миссия Европейского союза подготовит экипажи для танков, поставленных в Украину от стран-членов НАТО. Также он предложил план по трем пунктам по поставкам снарядов Украине на 2 млрд евро.

"Речь идет о поставках из существующих запасов, для чего я предлагаю выделить из Европейского фонда мира 1 млрд евро, второй шаг - совместные закупки боеприпасов калибра 155 мм, на что должно быть выделено еще 1 млрд евро, и перевод нашей промышленности в режим военного положения ", - сказал Боррель.

Он надеется, что его инициатива будет утверждена на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС 20 марта в Брюсселе. Также он добавил, что ЕС предпочитает, чтобы вооружения проводились в Европе, но для срочных поставок Украине закупать снаряды можно где угодно.