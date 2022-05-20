ЕС перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро

В пятницу, 20 мая, Европейский союз выплатил новый транш в размере 600 млн евро. Средства являются частью макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter .

"Сегодня мы выплатили новый транш в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Украине. Мы предложили дополнительный кредит в размере 9 миллиардов евро для Украины в 2022 году", - написала она.

Глава Еврокомисии добавила, что помимо помощи, ЕС будет работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину как свободную, демократическую страну.