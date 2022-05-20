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ЕС перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро

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Брюссель, Пятница 20 мая 2022 12:20
ЕС перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 20 мая, Европейский союз выплатил новый транш в размере 600 млн евро. Средства являются частью макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы выплатили новый транш в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Украине. Мы предложили дополнительный кредит в размере 9 миллиардов евро для Украины в 2022 году", - написала она.

Глава Еврокомисии добавила, что помимо помощи, ЕС будет работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину как свободную, демократическую страну.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предоставит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро.

Напомним, Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила глава МИД Лиз Трасс, необходим новый "план Маршалла" для восстановления Украины.

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