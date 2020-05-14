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ЄС може перенести саміт "Східного партнерства"

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 19:03
ЄС може перенести саміт "Східного партнерства"
Ілюстративне фото (flickr.com euneighbours-east)

Замість повноцінного саміту ЄС готує проведення спеціальної відеоконференції

Запланований на 18 червня саміт "Східного партнерства" в класичному варіанті, ймовірно, не відбудеться, замість нього планується проведення відеоконференції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За інформацією журналіста, Європейський союз замість повноцінного саміту готує проведення спеціальної відеоконференції, під час якої представниками Євросоюзу стануть лідери інституцій блоку замість лідерів країн-членів.

"ЄС досі готує відеоконференцію саміт "Східного партнерства приблизно на 18 червня, але тільки з лідерами інститутів ЄС, а не країн-членів", - повідомив Йозвяк.

Журналіст зазначив, що, ймовірно, під час конференції традиційної декларації саміту також прийнято не буде.

Кілька днів тому повідомлялося, що Рада Європейського союзу затвердила висновки про політику Східного партнерства після 2020 року, у яких підтвердила її стратегічне значення.

У Місії України в ЄС тоді привітали ухвалення висновків Ради ЄС заявивши, що "з нетерпінням чекають амбітного 6-го Саміту ВП, на якому повинні бути затверджені стратегічні цілі на майбутнє".

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ЕвросоюзСамітВосточное парнерство
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