ЄС перегляне розподіл багатомільярдної іноземної допомоги, - Bloomberg

За інформацією видання, Єврокомісія хоче переглянути іноземну допомогу і зробити її більш "цільовою для партнерів".

Як пише Bloomberg, це пояснюється необхідністю забезпечити стратегічні інтереси ЄС, включно зі зміцненням альянсів з однодумцями, забезпеченням доступу до сировини і стримуванням припливу мігрантів.

Водночас найближчими тижнями Єврокомісія викладе ідеї щодо поліпшення свого наступного семирічного бюджету на період з 2028 по 2034 рік.

Видання звертає увагу, що ЄС та його держави-члени є найбільшими донорами міжнародної допомоги у світі, надавши у 2023 році близько 96 мільярдів євро (99 мільярдів доларів), тоді як США витратили на іноземну допомогу близько 72 мільярдів доларів.