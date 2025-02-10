ЄС перегляне розподіл багатомільярдної іноземної допомоги, - Bloomberg

Євросоюз хоче переглянути багатомільярдну іноземну допомогу. Такий крок необхідний, щоб кошти розподілялися відповідно до зовнішньополітичних інтересів блоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією видання, Єврокомісія хоче переглянути іноземну допомогу і зробити її більш "цільовою для партнерів".
Як пише Bloomberg, це пояснюється необхідністю забезпечити стратегічні інтереси ЄС, включно зі зміцненням альянсів з однодумцями, забезпеченням доступу до сировини і стримуванням припливу мігрантів.
Водночас найближчими тижнями Єврокомісія викладе ідеї щодо поліпшення свого наступного семирічного бюджету на період з 2028 по 2034 рік.
Видання звертає увагу, що ЄС та його держави-члени є найбільшими донорами міжнародної допомоги у світі, надавши у 2023 році близько 96 мільярдів євро (99 мільярдів доларів), тоді як США витратили на іноземну допомогу близько 72 мільярдів доларів.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп призупинив фінансування програм допомоги іншим країнам.
Зокрема, було призупинено реалізацію проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Такі програми діяли в тому числі в Україні.
За словами американського лідера, в Агентстві виявили "небачений рівень" корупції. Тому Трамп закликав закрити USAID.
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