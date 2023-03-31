ЄС не переглядатиме стелю цін на російську нафту, - Bloomberg

За даними видання, Європейська комісія повідомила державам-членам ЄС, що наразі більшість країн G7 не бажають знизити поріг.

У звіті Міжнародного енергетичного агентства, який ліг в основу перевірки, зазначається, що стеля цін на нафту з Росії досягла своїх цілей і призвела до скорочення доходів Москви. Так, за даними звіту,

Євросоюз та США переглянуть стелю цін на російську нафту.

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