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ЕС не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть, - Bloomberg

Фото: лимит цены на российскую нефть будет оставаться на уровне 60 долларов (Getty Imagеs)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссия объявила, что лимит цен на российскую нефть не будут менять. Ограничения останутся на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Европейская комиссия сообщила государствам-членам ЕС, что в настоящее время большинство стран G7 не желают снизить порог.

В отчете Международного энергетического агентства, легшего в основу проверки, отмечается, что потолок цен на нефть из России достиг своих целей и привел к сокращению доходов Москвы. Так, по данным отчета,

Евросоюз и США пересмотрят потолок цен на российскую нефть.

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