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ЄС передав Україні систему для розмінування MV-10

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10. Її отримала Державна служба спеціального транспорту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС.

"Це остання поставка в рамках пакета підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів з розмінування, починаючи від базового обладнання для команд розмінування і закінчуючи піротехнічними транспортними засобами та роботизованими системами розмінування.

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і підходить для обробки великих територій.

Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації. Він може розмінувати до 4000 кв. м на годину, зокрема на крутих схилах. Підтримка ЄС у галузі розмінування також включає в себе спеціальний курс навчання для українських операторів, які працюватимуть на системі MV-10.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

При цьому Литва очолила коаліцію з розмінування України. Вже пройшла перша зустріч партнерів

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