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ЕС может передать замороженные активы российских олигархов на восстановление Украины

Европейская комиссия (Фото: dcdn.lt)
Автор: Константин Широкун

Политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов крупнейших российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Пока обсуждение находится на очень ранней стадии, никаких конкретных решений еще не принято. Собеседники агентства утверждают, что в качестве одного из вариантов рассматривается использование активов для выплаты военных репараций. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя эту информацию, отметил, что на данный момент активы только заморожены, а не арестованы.

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