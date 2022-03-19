ЕС может передать замороженные активы российских олигархов на восстановление Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Пока обсуждение находится на очень ранней стадии, никаких конкретных решений еще не принято. Собеседники агентства утверждают, что в качестве одного из вариантов рассматривается использование активов для выплаты военных репараций. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя эту информацию, отметил, что на данный момент активы только заморожены, а не арестованы.

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