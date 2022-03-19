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ЄС може передати заморожені активи російських олігархів на відновлення України

Європейська комісія (Фото: dcdn.lt)
Автор: Константин Широкун

Політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів найбільших російських олігархів для фінансування робіт з відновлення інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Поки обговорення знаходиться на дуже ранній стадії, ніяких конкретних рішень ще не прийнято. Співрозмовники агентства стверджують, що в якості одного з варіантів розглядається використання активів для виплати військових репарацій. Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, коментуючи цю інформацію, зазначив, що на даний момент активи тільки заморожені, а не заарештовані.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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