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ЄС передасть Україні та Молдові 135 млн євро, які призначалися Білорусі та РФ

Фото: ЄС передасть Україні 135 млн євро Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кошти у сумі 135 млн євро, спочатку заплановані на програми з Росією та Білоруссю, будуть спрямовані на зміцнення співпраці з Україною та Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Єврокомісія ухвалила рішення перевести 135 млн євро з Інструменту добросусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, спочатку запланованого на програми Interreg NEXT з Росією та Білоруссю на 2021-2027 роки, на інші програми Interreg з Україною та Молдовою.

Як зазначила єврокомісар зі згуртування та реформ Еліза Феррейра, "рішення про відміну спочатку передбаченої співпраці з Росією та Білоруссю через наші програми Interreg є результатом жорстокої війни Росії проти України".

"Я рада, що кошти, які ми спочатку планували на цю співпрацю, тепер підуть на програми ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС та місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдавськими партнерами", - додала вона.

На що підуть кошти

Зокрема, це фінансування може підтримати низку заходів, у тому числі "Смуги солідарності" та розвиток транскордонних транспортних зв'язків, послуги охорони здоров'я, освітні та дослідницькі проекти, схеми соціальної інтеграції, а також зміцнення інституційного потенціалу органів державної влади України та Молдови.

Участь у програмах Interreg також дає обом країнам переваги адміністративного потенціалу та дає досвід в управлінні та реалізації фондів ЄС.

Після військової агресії Росії проти України та відповідно до заходів, вжитих ЄС, у березні 2022 року Єврокомісія призупинила співпрацю з Росією та її союзником Білоруссю за програмами Interreg. Це призвело до перерозподілу 26 млн євро на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. Це рішення таким же чином перерозподіляє фінансування, що залишилося на період 2021-2027 років.

Єврокомісія також вирішила, що регіони у Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з Росією та Білоруссю, можуть брати участь в інших існуючих програмах Interreg.

 

Крім того, наприкінці 2022 року Європейська комісія затвердила чотири нові програми за участю 10 держав-членів, України та Молдови на суму 533 млн євро для розвитку транскордонного та транснаціонального співробітництва, прискорення переходу до "зелених" технологій та підтримки охорони здоров'я та освіти.

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