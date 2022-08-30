UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС передал Украине 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты от потенциальной радиации

Фото: ЕС передал Украине таблетки от радиации (MNS.GOV.UA)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз пожертвовал 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты украинцев от потенциального радиационного облучения. Превентивная помощь отправлена по запросу правительства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Как отмечается в сообщении, 26 августа ЕС получил запрос на таблетки йодида калия от правительства Украины в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС. Таблетки йодида калия будут использоваться в ограниченных случаях, чтобы избежать вдыхания или проглатывания радиоактивного йода, поглощаемого щитовидной железой.

Европейский координационный центр реагирования быстро мобилизовал 5,5 млн таблеток йодида калия через Механизм гражданской защиты ЕС для Украины, в том числе пять миллионов из аварийных резервов rescEU и 500 тысяч из Австрии.

При общей стоимости более 500 тысяч евро основная часть помощи будет доставлена Украине из резерва rescEU, размещенного в Германии.

Как отметил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, никакая атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий.

"Недопустимо, чтобы жизни гражданских лиц подвергались опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены. ЕС в упреждающем порядке поставляет в Украину пять миллионов таблеток йодида калия из стратегических резервов ЕС, чтобы обеспечить защиту людей в случае воздействия высоких уровней радиации", - сказал он.

Ранее "Энергоатом" обнародовал прогноз радиационного загрязнения в случае аварии на Запорожской АЭС, захваченного российскими оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЗапорожская АЭС