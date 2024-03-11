У ЄС озвучили заходи щодо активізації української оборонної промисловості

"Нам також необхідно зміцнювати нашу співпрацю з партнерами, зокрема з Україною та її потужною та інноваційною оборонно-промисловою базою. Відвідавши нещодавно український завод з виробництва дронів, я був дуже вражений", - заявив Боррель.

За його словами, зміцнення української оборонно-промислової бази та допомога їй у тісній співпраці з європейською промисловістю стануть частиною майбутніх зобов'язань ЄС щодо безпеки України.

"Щоб стимулювати цю співпрацю, цього року ми проведемо Форум оборонної промисловості ЄС-Україна та відкриємо у Києві Офіс оборонних інновацій ЄС", - додав він.

Стратегія ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія 5 березня представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС.

Поряд з новою стратегією Єврокомісія запропонувала Європейську програму оборонної промисловості, покликану "перевести від короткострокових надзвичайних заходів, вжитих у 2023 році та закінчених у 2025 році, до більш структурованого та довгострокового підходу для досягнення оборонно-промислової готовності".

Програма мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС на 2025-2027 роки.

У Єврокомісії також хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.