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В ЕС озвучили меры для активизации украинской оборонной промышленности

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Белоус

Укрепление оборонно-промышленной базы Украины станет часть обязательств ЕС по обеспечению безопасности Киева. В этом году проведут форум и откроют Офис оборонных инноваций ЕС.

Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Нам также необходимо укреплять наше сотрудничество с партнерами, в частности с Украиной и ее мощной и инновационной оборонно-промышленной базой. Посетив недавно украинский завод по производству дронов, я был очень впечатлен",- заявил Боррель.

По его словам, укрепление украинской оборонно-промышленной базы и помощь ей в тесном сотрудничестве с европейской промышленностью станут частью будущих обязательств ЕС по обеспечению безопасности Украины.

"Чтобы стимулировать это сотрудничество, в этом году мы проведем Форум оборонной промышленности ЕС-Украина и откроем в Киеве Офис оборонных инноваций ЕС", - добавил он.

Стратегия ЕС

Напомним, Европейская комиссия 5 марта представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС.

Наряду с новой стратегией Еврокомиссия предложила Европейскую программу оборонной промышленности, призванную "перевести от краткосрочных чрезвычайных мер, принятых в 2023 году и заканчивающихся в 2025 году, к более структурированному и долгосрочному подходу для достижения оборонно-промышленной готовности".

Программа мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы.

В Еврокомиссии также хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.

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