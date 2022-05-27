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ЕС может отсрочить запрет на поставки российской нефти в Венгрию для введения эмбарго, - Bloomberg

Фото: ЕС может отсрочить запрет на поставки российской нефти в Венгрию для введения эмбарго (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительства стран ЕС обсуждают с Советом ЕС и Еврокомиссией план, согласно которому поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" будут освобождены на ограниченный период времени от эмбарго, который может начать действовать в блоке в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Компромисс позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выиграть время для согласования технических деталей постепенного прекращения поставок по трубопроводу в его страну.

Венгрия в течение нескольких недель выступала против предложения, согласно которому она должна была отказаться от российской нефти до 2024 года, что почти на два года больше, чем требуется от большинства других стран-членов ЕС.

Поскольку для принятия решений о санкциях ЕС требуется единогласие, Венгрия эффективно блокирует пакет, который также включает ограничения на российские банки, консультационные услуги и покупку недвижимости.

Будапешт указал, что по меньшей мере 770 млн евро потребуется для модернизации нефтяной промышленности, включая инвестиции в инфраструктуру в Хорватии, плюс неопределенная сумма дополнительных средств для адаптации к возможным скачкам цен на нефть.

Еврокомиссия, в рамках более широкой стратегии по отходу Европы от российской энергетики, заявила, что она возьмет на себя обязательства по инвестициям в инфраструктуру в размере до 2 млрд евро для стран-членов, но даже это еще не убедило Венгрию.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.

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ВенгрияЕвросоюзРоссийская ФедерацияСанкции против России