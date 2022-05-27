ЄС може відстрочити заборону на постачання російської нафти в Угорщину для введення ембарго, - Bloomberg

Уряди країн ЄС обговорюють з Радою ЄС і Єврокомісією план, згідно з яким постачання нафти нафтопроводом "Дружба" будуть звільнені на обмежений період від ембарго, який може почати діяти в блоці найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Компроміс дозволить прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану виграти час для узгодження технічних деталей поступового припинення поставок по трубопроводу в його країну.

Угорщина протягом декількох тижнів виступала проти пропозиції, згідно з якою вона повинна була відмовитися від російської нафти до 2024 року, що майже на два роки більше, ніж потрібно від більшості інших країн-членів ЄС.

Оскільки для прийняття рішень про санкції ЄС потрібна одностайність, Угорщина ефективно блокує пакет, який також включає обмеження на російські банки, консультаційні послуги та купівлю нерухомості.

Будапешт вказав, що щонайменше 770 млн євро буде потрібно для модернізації нафтової промисловості, включаючи інвестиції в інфраструктуру в Хорватії, плюс Невизначена сума додаткових коштів для адаптації до можливих стрибків цін на нафту.

Єврокомісія, в рамках більш широкої стратегії з відходу Європи від російської енергетики, заявила, що вона візьме на себе зобов'язання з інвестицій в інфраструктуру в розмірі до 2 млрд євро для країн-членів, але навіть це ще не переконало Угорщину.