В ЕС отреагировали на решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Борель выразил сожаление из-за решения Турции вернуть статус мечети собору Святой Софии. Соответствующий указ был подписан 10 июля.

Об этом сообщили на сайте ЕС.

В заявлении верховного представителя ЕС отмечается, что Святая София имеет сильное символическое, историческое и общечеловеческое значение.

"Постановление турецкого Государственного совета об отмене одного из выдающихся решений современной Турции и решение президента Ердогана о передаче памятника под управление Президентства по делам религий, вызывают сожаление. Как член-основатель Альянса цивилизаций, Турция взяла на себя обязательства содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу и воспитывать толерантность и сосуществование", - отметил Борель.

Ранее Эрдоган заявлял, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве "ответа" главе США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, 10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.