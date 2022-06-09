В ЕС отреагировали на намерения боевиков "ДНР" казнить иностранцев

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич решительно осуждает смертные приговоры, вынесенные в четверг в оккупированном Донецке трем иностранным гражданам, которые принимали участие в военных действиях в составе украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Conseil de leurope .

"Решительно осуждаю смертные приговоры, объявленные сегодня в оккупированном украинском Донецке. Смертная казнь - это явление, несовместимое с человеческим достоинством, это является бесчеловечным и унижающим достоинство обращением. Смертной казни нет места на европейском континенте", - заявила генсек Совета Европы.

От имени организации она призвала к уважению общеевропейских принципов в отношении прав человека.