UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС отреагировали на намерения боевиков "ДНР" казнить иностранцев

Фото: Мария Пейчинович Бурич (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич решительно осуждает смертные приговоры, вынесенные в четверг в оккупированном Донецке трем иностранным гражданам, которые принимали участие в военных действиях в составе украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Conseil de leurope.

"Решительно осуждаю смертные приговоры, объявленные сегодня в оккупированном украинском Донецке. Смертная казнь - это явление, несовместимое с человеческим достоинством, это является бесчеловечным и унижающим достоинство обращением. Смертной казни нет места на европейском континенте", - заявила генсек Совета Европы.

От имени организации она призвала к уважению общеевропейских принципов в отношении прав человека.

Напомним, в "ДНР" хотят казнить трех иностранных граждан, которые пошли добровольно защищать Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине