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В ЄС відреагували на наміри бойовиків "ДНР" стратити іноземців

Фото: Марія Пейчинович Бурич (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич рішуче засуджує смертні вироки, винесені в четвер в окупованому Донецьку трьом іноземним громадянам, які брали участь у воєнних діях у складі української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Conseil de leurope.

"Рішуче засуджую смертні вироки, оголошені сьогодні в окупованому українському Донецьку. Смертна кара - це явище, несумісне з людською гідністю, це є нелюдським і таким, що принижує гідність поводженням. Смертній карі немає місця на європейському континенті", - заявила генсек Ради Європи.

Від імені організації вона закликала до поваги загальноєвропейських принципів щодо прав людини.

Нагадаємо, у "ДНР" хочуть стратити трьох іноземних громадян, які пішли добровільно захищати Україну.

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