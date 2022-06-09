В ЄС відреагували на наміри бойовиків "ДНР" стратити іноземців

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич рішуче засуджує смертні вироки, винесені в четвер в окупованому Донецьку трьом іноземним громадянам, які брали участь у воєнних діях у складі української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Conseil de leurope .

"Рішуче засуджую смертні вироки, оголошені сьогодні в окупованому українському Донецьку. Смертна кара - це явище, несумісне з людською гідністю, це є нелюдським і таким, що принижує гідність поводженням. Смертній карі немає місця на європейському континенті", - заявила генсек Ради Європи.

Від імені організації вона закликала до поваги загальноєвропейських принципів щодо прав людини.