ЕС отправит Украине второй транш помощи в 600 млн евро до 20 мая

Европейский Союз предоставит второй транш чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины в размере 600 млн евро до 20 мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Даны Шпинант на брифинг в Брюсселе.