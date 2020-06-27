ЕС отложил вопрос об открытии границ, но предварительное решение есть

Евросоюз решил отложить пересмотр списка стран, гражданам которых разрешат въезжать в Шенгенскую зону с 1 июля. Однако есть страны, по поводу которых решение уже определено.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о США, Бразилии и России - путешественникам из этих стран будет отказано из-за высокой заболеваемости COVID-19 на родине. Послы из 27 стран-членов ЕС собрались во второй половине дня в пятницу, 26 июня, чтобы установить критерии для предоставления въезда без необходимости проходить карантин.

По словам дипломатов, им был предоставлен перечень из 10-20 стран. Обсуждения продолжались и страны ЕС должны были дать неофициальные ответы к вечеру субботы, сказали чиновники, знакомые с этим вопросом. Но послы попросили больше времени, чтобы проконсультироваться со своими правительствами.

Европейская комиссия посоветовала, чтобы блок сначала снял внутренний пограничный контроль, а затем постепенно открылся для посторонних. Однако не все страны были согласны.

Греция все еще обязывает проводить тесты на COVID-19 для прибывающих из ряда стран ЕС, включая Францию, Италию, Нидерланды и Испанию.

Чешская Республика заявила, что не пускает туристов из Португалии, Швеции и части Польши.

Существует общее согласие о том, что блок должен быть открыт только для тех, кто имеет сходную или лучшую эпидемиологическую ситуацию, но есть вопросы о том, как оценить обработку страной эпидемии и достоверность данных.

Так, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в ряде стран, таких как Танзания, Туркменистан и Лаос, в последние две недели не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Однако ряд стран явно находится в худшем положении, чем Европейский союз. К ним относятся США, Мексика, Бразилия и большая часть Латинской Америки, Россия, Южная Африка и Саудовская Аравия.

Напомним, согласно одному из неутвержденных проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза, Украина вошла в список государств, которым могут разрешить въезд.