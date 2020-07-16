ЕС обновил "зеленый список" стран, Украины в нем нет

Евросоюз пока не открывает границы для Украины
Европейский союз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС. Как и предполагалось, Украины в этом списке пока нет.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.
Сообщается, что список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендациях, с 16 июля участники ЕС должны постепенно снимать ограничения на внешних границах для граждан следующих третьих стран:
При этом граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.
Отметим, по сравнению с предыдущим списком от 30 июня из него исключили Черногорию и Сербию. Таким образом, туристы их этих стран не смогут свободно попасть в страны ЕС.
Кроме того, Евросоюз напоминает критерии, по которым страны включают в этот список:
Также сообщается, что в каждом конкретном случае должна учитываться взаимность открытия границ.
При этом сохраняется возможность поездок из третьих стран для следующих категорий:
Отметим, рекомендации распространяются и на страны Шенгенской зоны - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
Напомним, несмотря на рекомендации Брюсселя, Хорватия и Болгария открылись для украинских туристов, причем последняя не требует от украинцев ПЦР-тесты на коронавирус и не требует проходить обсервацию.
Украина, в свою очередь, пересмотрела свои критерии формирования "красного списка" и будет включать в него те страны, где число активных случаев заболевания составляет более 55 человек на 100 тысяч населения.