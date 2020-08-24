ЕС осуждает возможное покушение на жизнь Навального

В Европейском союзе отреагировали на выводы врачей немецкой клиники "Шарите" об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. ЕС решительно осуждает ситуацию, похожую на покушение на жизнь Навального.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля.

Европейский дипломат призвал российские власти безотлагательно инициировать независимое и прозрачное расследование отравления Навального и привлечь к ответственности всех виновных.

"Мы желаем Навальному скорейшего и полного выздоровления", - добавил Боррель.

Напомним, 20 августа Навальный попал в больницу. В медицинском учреждении оппозиционер впал в кому. Навальному стало плохо во время перелета из Сибири в Москву. Окружение Навального утверждало, что его отравили. Сегодня врачи немецкой клиники "Шарите" подтвердили, что Навального действительно отравили.

Прозрачное расследование отравления Навального призвали провести канцлер Германии Ангела Меркель и глава немецкого МИД Хайко Маас.

Отметим, что по состоянию на сегодня Навальный в коме и находится в немецкой клинике "Шарите".