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В ЕС осудили нарушения РФ режима прекращения огня на Донбассе

Вена, Пятница 06 ноября 2020 05:50
В ЕС осудили нарушения РФ режима прекращения огня на Донбассе
Фото: ситуация на Донбассе (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

ЕС глубоко обеспокоен нарушением режима тишины и потерями среди украинских военных на прошлой неделе вследствие обстрелов со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований. Евросоюз высоко оценил сдержанность Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС относительно агрессии России против Украины, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ".

В документе отмечается, что три месяца относительного спокойствия в зоне конфликта с момента введения в действие режима прекращения огня на Донбассе оказали существенное положительное влияние на жизнь гражданских лиц.

"Это особенно приветствуется в контексте обострения пандемической ситуации в регионе. Однако мы глубоко обеспокоены нарушением режима прекращения огня и новыми погибшими и ранеными среди украинских военных на прошлой неделе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований", - отмечается в заявлении.

В то же время в ЕС оценили сдержанность Украины в ответ на вооруженные провокации, а также ее стремление использовать Трехстороннее контактную группу для деэскалации напряжения.

"Мы призываем Россию проявить такое же конструктивное отношение в рамках ТКГ с целью восстановления конструктивного обсуждения политических вопросов", - заявили в Евросоюзе.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано шесть нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Ранее ОБСЕ зафиксировала семь обстрелов возле Донецкой фильтровальной станции.

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