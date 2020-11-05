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Боевики шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе

Донбасс, Четверг 05 ноября 2020 07:44
Боевики шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 4 ноября, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, со стороны вооруженных формирований РФ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкине. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутового, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, военные Объединенных сил сбили беспилотник противника.

От начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 3 ноября, боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела был ранен украинский военный.

Ранее ОБСЕ зафиксировала семь обстрелов возле Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того, ТКГ согласовала четыре новые участки разведения сил на Донбассе.

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