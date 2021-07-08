В ЕС оштрафовали пять немецких автоконцернов на 875 млн евро: названа причина

Еврокомиссия оштрафовала пять ведущих немецких автопроизводителей. В их число входят BMW, Audi, Porsche.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии .

Все пять компаний оштрафовали на 875 млн евро за картельный сговор. Все пять компаний признали свое участие в картеле и сейчас участвуют в урегулировании этой проблемы.

"Еврокомиссия приняла решение наложить штраф общим объемом в 875 млн евро на пять автопроизводителей за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных легковых автомобилей", - сказала замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Daimler первым предоставил информацию Еврокомиссии о существовании картеля и начал сотрудничать со следствием, поэтому ему предоставили иммунитет от штрафных санкций.