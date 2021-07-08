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У ЄС оштрафували п'ять німецьких автоконцернів на 875 млн євро: названа причина

Автор: Анастасія Рокитна

Єврокомісія оштрафувала п'ять провідних німецьких автовиробників. У їх число входять BMW, Audi, Porsche.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Єврокомісії.

Всі п'ять компаній оштрафували на 875 млн євро за картельну змову. Всі п'ять компаній визнали свою участь в картелі і зараз беруть участь у врегулюванні цієї проблеми.

"Єврокомісія прийняла рішення накласти штраф загальним обсягом в 875 млн євро на п'ять автовиробників за картельну змову у сфері технологій очищення викидів для дизельних легкових автомобілів", - сказала заступник голови Єврокомісії Маргрете Вестагер.

Daimler першим надав інформацію Єврокомісії про існування картелю і почав співпрацювати зі слідством, тому йому надали імунітет від штрафних санкцій.

Нагадаємо, Ford став першим найбільшим автовиробником, що анонсував повний перехід на виробництво електромобілів в Європі.

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