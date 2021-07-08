У ЄС оштрафували п'ять німецьких автоконцернів на 875 млн євро: названа причина

Єврокомісія оштрафувала п'ять провідних німецьких автовиробників. У їх число входять BMW, Audi, Porsche.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Єврокомісії.
Всі п'ять компаній оштрафували на 875 млн євро за картельну змову. Всі п'ять компаній визнали свою участь в картелі і зараз беруть участь у врегулюванні цієї проблеми.
"Єврокомісія прийняла рішення накласти штраф загальним обсягом в 875 млн євро на п'ять автовиробників за картельну змову у сфері технологій очищення викидів для дизельних легкових автомобілів", - сказала заступник голови Єврокомісії Маргрете Вестагер.
Daimler першим надав інформацію Єврокомісії про існування картелю і почав співпрацювати зі слідством, тому йому надали імунітет від штрафних санкцій.
Нагадаємо, Ford став першим найбільшим автовиробником, що анонсував повний перехід на виробництво електромобілів в Європі.