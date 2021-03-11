В ЄС спростували зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів

Про це йдеться в заяві Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

"На цей час немає ознак того, що вакцинація викликала стан, не включений у список побічних ефектів цієї вакцини. Позиція комітету EMA з питань безпеки полягає в тому, що користь вакцини продовжує переважувати її ризики, і вакцину можна продовжувати використовувати, поки йде розслідування за фактами тромбоемболії", - йдеться в повідомленні.

В агентстві відзначили, що кількість фактів тромбоемболії у людей, що пройшли вакцинацію, "не перевищує їх кількості на тлі загальної популяції".