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ЄС остаточно затвердив перехід Хорватії на євро

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Брюссель, Вівторок 12 липня 2022 15:56
ЄС остаточно затвердив перехід Хорватії на євро Фото: Хорватія вводить євро з 2023 року (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Рада Європейського союзу остаточно затвердила правові акти, необхідні для приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що сьогодні були прийняті останні три правові акти. Це завершує процес в Раді ЄС, який дозволить Хорватії стати членом зони євро.

"Я хотів би привітати свого колегу Здравко Марича і всю Хорватію з тим, що вона стала 20-ю країною, що приєдналася до зони євро. Перехід на євро - це не гонка, а відповідальне політичне рішення. Хорватія успішно виконала всі необхідні економічні критерії і з 1 січня 2023 року буде користуватися євро", - зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Також повідомляється, що один з актів встановлює обмінний курс між євро і хорватською куною на рівні 7,53450 кун за 1 євро. Це відповідає поточному курсу.

Нагадаємо, в червні саміт лідерів ЄС підтримав перехід Хорватії на євро.

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