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ЕС оказывает беспрецедентную поддержку Украине в проведении децентрализации

Автор: Юлия Струк

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз предоставляет беспрецедентную поддержку нашей стране в проведении децентрализации. Он отметил успешность этой реформы.

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Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"По его словам, это одно из величайших достижений после Революции достоинства. Европейский союз предоставляет беспрецедентную поддержку Украине для проведения реформы. С 2016 года действует программа ULEAD, на которую выделено более 100 млн евро", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что это одна из крупнейших программ поддержки в мире в сфере децентрализации, которая будет продолжаться до 2023 года.

Напомним, директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство, заявил, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. По его словам, "гражданам стало проще достучаться до власти". По мнению Шмыгаля, общины стали "мощным инструментом с коротким расстоянием до власти".

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Новости Украины Евросоюздецентрализация