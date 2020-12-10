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ЄС надає безпрецедентну підтримку Україні у проведенні децентралізації

Євросоюз, Четвер 10 грудня 2020 16:34
ЄС надає безпрецедентну підтримку Україні у проведенні децентралізації
Фото: Матті Маасікас (flickr.com European Committee of the Regions)
Автор: Юлія Струк

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз надає безпрецедентну підтримку нашій державі у проведенні децентралізації. Він відзначив успішність цієї реформи.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"За його словами, це одне з найбільших досягнень після Революції гідності. Європейський союз надає безпрецедентну підтримку Україні для проведення реформи. З 2016 року діє програма ULEAD, на яку виділено понад 100 млн євро", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що це одна з найбільших програм підтримки у світі у сфері децентралізації, яка буде тривати до 2023 року.

Нагадаємо, директор зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девінь, відповідальний за Східне партнерство, заявив, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні. За його словами "громадянам стало простіше достукатися до влади". На думку Шмигаля, громади стали "потужним інструментом з короткою відстанню до влади".

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