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В ЕС окажут поддержку комитету Рады по евроинтеграции

НовостиПолитика    06.07.2018 - 19:45
Иллюстративное фото (twitter.com/VGroysman)
Иллюстративное фото (twitter.com/VGroysman)

Верховная рада сможет самостоятельно изучать законопроекты на соответствие европейскому законодательству

Международные партнеры Украины в рамках реализации проекта ЕС-ПРООН планируют оказать поддержку комитета Верховной рады (ВР) по вопросам евроинтеграции в вопросе изучения законодательства. Об этом сообщил руководитель проекта ЕС-ПРООН "Рада за Европу" Джонатан Мерфи во время конференции "Трансформация парламента: вызовы и достижения", передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы планируем поддержать развитие комитета ВР по евроинтеграции, чтобы он мог независимо оценивать законодательные акты по вопросу соответствия европейскому законодательству, совместимости с Соглашением об Ассоциации с ЕС" , - сказал Мерфи.

Он добавил, что в дальнейшем важным является проведение независимого парламентского изучения и исследований. Это позволит уменьшить критику со стороны популистов, которые заявляют, что политика в Украине диктуется извне.

"Парламент, как независимое учреждение, должен иметь способность оценивать все законодательные акты независимо от правительства и независимо от международного сообщества", - сообщил Мерфи.

Напомним, 5 июля 2018 года парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №8551 "Об обращении Верховной рады Украины к институтам ЕС относительно углубления сотрудничества между Украиной и Европейским союзом".

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Теги публикации: Украина -ЕС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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