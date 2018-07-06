У ЄС нададуть підтримку комітету Ради з євроінтеграції

Верховна рада самостійно вивчатиме законопроекти на їх відповідність до європейського законодавства

Міжнародні партнери України в рамках реалізації проекта ЄС-ПРООН планують надати підтримку комітету Верховної ради (ВР) з питань євроінтеграції у питанні вивчення законодавства. Про це повідомив керівник проекту ЄС-ПРООН "Рада за Європу" Джонатан Мерфі під час конференції "Трансформація парламенту: виклики та досягнення", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми плануємо підтримати розвиток комітету ВР з євроінтеграції, щоб він міг незалежно оцінювати законодавчі акти щодо питання відповідності до європейського законодавства, сумісності з Угодою про Асоціацію з ЄС" , - сказав Мерфі.

Він додав, що у подальшому важливим є проведення незалежного парламентського вивчення і досліджень. Це дозволить зменшити критику з боку популістів, які заявляють, що політика в Україні диктується ззовні.

"Парламент, як незалежна установа, має мати спроможність оцінювати всі законодавчі акти незалежно від уряду і незалежно від міжнародної спільноти", - повідомив Мерфі.

Нагадаємо, 5 липня 2018 року парламент підтримав за основу та в цілому проект постанови №8551 "Про звернення Верховної ради України до інституцій ЄС щодо поглиблення співробітництва між Україною та Європейським союзом".