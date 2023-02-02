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ЄС оголосить про виділення ще 400 млн євро для України: на що спрямують кошти

Фото: ЄС оголосить про надання ще 400 млн євро для України (flick.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Європейський союз оголосить про надання ще 400 млн євро для України. Кошти підуть на підтримку процесу її реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами комісара з бюджету Йоханнеса Хана, ЄС незабаром запропонує продовжити призупинення всіх тарифів та заходів торговельного захисту щодо українського імпорту, а також призупинити фінансові внески України для участі у програмах ЄС доти, доки зберігаються фінансові проблеми у країні.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні до Києва приїхала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом із нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Як пише Reuters, до Києва прибули понад десяток чиновників Європейського Союзу з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги.

Також раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ ЄС домовилися виділити Україні додаткову військову допомогу у розмірі 500 млн. євро.

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