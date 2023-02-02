RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС объявит о выделении еще 400 млн евро для Украины: на что направят средства

Фото: ЕС объявит о выделении еще 400 млн евро для Украины (flick.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Европейский союз объявит о выделении еще 400 млн евро для Украины. Средства пойдут на поддержку процесса ее реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам комиссара по бюджету Йоханнеса Хана, ЕС вскоре предложит продлить приостановку всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта, а также приостановить финансовые взносы Украины для участия в программах ЕС до тех пор, пока сохраняются финансовые проблемы в стране.

Напомним, мы писали, что сегодня в Киев приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Также вместе с ней прибыл и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как пишет Reuters, в Киев прибыли более десятка чиновников Европейского Союза с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи.

Также ранее сообщалось, что министры иностранных дел ЕС договорились выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзПомощь Украине