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ЕС одобрит пятый пакет санкций против России сегодня-завтра, - Боррель

Фото: глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пятый пакет санкций Европейского союза против России, включая запрет на импорт угля, будет согласован блоком в четверг или в пятницу. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что нефтяное эмбарго будет обсуждаться на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Может быть, сегодня днем или самое позднее завтра", - сказал он журналистам, прибыв на встречу НАТО 7 апреля, о пакете санкций.

По его словам, нефтяное эмбарго не входит в пятый пакет санкций ЕС против России, но его обсудят в понедельник, 11 апреля.

Отметим, накануне в Еврокомиссии раскрыли детали пятого пакета санкций против России. ЕС запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Кроме того, российским судам запретят входить в порты Евросоюза.

Кроме того, Брюссель запретит транзакции с четырьмя банками России, включая ВТБ. Кроме того, вводится запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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