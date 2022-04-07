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ЄС схвалить п'ятий пакет санкцій проти Росії сьогодні-завтра, - Боррель

Фото: глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

П'ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, включаючи заборону на імпорт вугілля, буде узгоджений блоком в четвер або в п'ятницю. Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що нафтове ембарго буде обговорюватися наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Може бути, сьогодні вдень або найпізніше завтра", - сказав він журналістам, прибувши на зустріч НАТО 7 квітня, Про пакет санкцій.

За його словами, нафтове ембарго не входить в п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії, але його обговорять у понеділок, 11 Квітня.

Зазначимо, напередодні в Єврокомісії розкрили деталі п'ятого пакету санкцій проти Росії. ЄС заборонить експорт до Росії напівпровідників, машин і транспортного обладнання на суму 10 млрд євро. Крім того, російським судам заборонять входити в порти Євросоюзу.

Крім того, Брюссель заборонить транзакції з чотирма банками Росії, включаючи ВТБ. Крім того, вводиться заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 млрд євро на рік.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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