ЕС одобрил стратегию по сокращению выбросов парниковых газов

Совет Европейского союза во время заседания 5 марта одобрил долгосрочную стратегию развития с учетом снижения уровня выбросов парниковых газов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета ЕС в Twitter.

Сообщается, что в принятой стратегии говорится о приверженности Европейского союза и его членов Парижской климатической сделке и ее долгосрочным целям. Также стратегия предусматривает одобрение Советом ЕС цели достижения климатически нейтрального Евросоюза до 2050 года.

"Согласовывая и осуществляя амбициозные социальные и экономические преобразования, Евросоюз и его государства-члены стремятся вдохновить глобальные климатические действия и продемонстрировать, что переход к климатической нейтральности не только необходим, но и осуществим и желателен", - заявили в Совете ЕС.

Кроме того, члены ЕС должны также подготовить собственные национальные стратегии к концу 2020 года, которые будут представлены в Рамочной конвенции ООН об изменении климата в соответствии с Парижским климатическим соглашением.

Отмечается, что теперь одобрена стратегия будет направлена в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, ведь это предусмотрено Парижским климатическим соглашением.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата. Группа будет нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения.