ЕС одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский уголь

Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России. Ограничения включают запрет на импорт российского угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

По данным издания, переговоры о пятом пакете санкций и эмбарго на импорт российского угля продолжались несколько часов. В итоге стороны пришли к соглашению. Однако газ и нефть из России под ограничения не попали.

В пятый санкционный пакет включены российские бизнесмены, журналисты и военные. Кроме того, ограничения предусматривают запрет на поставку оружия в Россию.