ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій і ембарго на російське вугілля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

За даними видання, переговори про п'ятий пакет санкцій і ембарго на імпорт російського вугілля тривали кілька годин. У підсумку сторони дійшли згоди. Однак газ і нафта з Росії під обмеження не потрапили.

У п'ятий санкційний пакет включені російські бізнесмени, журналісти і військові. Крім того, обмеження передбачають заборону на постачання зброї в Росію.