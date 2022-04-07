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ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій і ембарго на російське вугілля

Фото: ЄС схвалив заборону на імпорт російського вугілля (flick.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Росії. Обмеження включають заборону на імпорт російського вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За даними видання, переговори про п'ятий пакет санкцій і ембарго на імпорт російського вугілля тривали кілька годин. У підсумку сторони дійшли згоди. Однак газ і нафта з Росії під обмеження не потрапили.

У п'ятий санкційний пакет включені російські бізнесмени, журналісти і військові. Крім того, обмеження передбачають заборону на постачання зброї в Росію.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про плани ЄС схвалити заборону на імпорт російського вугілля, але відстрочити на місяць набуття чинності ембарго.

Зазначимо, напередодні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель анонсував нові санкції проти Росії, які повинні прийняти найближчими днями.

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