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В ЕС объявили о создании новой платежной системы

Новости » Финансы     02.07.2020 - 20:13
В ЕС объявили о создании новой платежной системы
Фото: в ЕС объявили о создании новой платежной системы (pixabay)

Разработкой новой системы займутся 16 финучреждений из пяти стран ЕС

16 финансовых учреждений из пяти стран Европейского союза заявили о создании новой системы мгновенного перевода платежей. Разработкой Европейской платежной инициативы (EPI) займутся Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды и Испания.

Об этом сообщает BBVA.

Система предназначена для проведения мгновенных платежей, включая переводы с карты на карту (P2P). Авторы заявления отмечают, что система будет "новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций".

С помощью системы планируется проводить платежи в магазинах и снятие наличных, а также международные переводы.

Авторы также отмечают, что необходимость в такой системе также обнажил кризис, разразившийся во время пандемии. Система, построенная в рамках EPI, позволит снять некоторые ограничения, укрепить единый рынок и "европейскую цифровую стратегию".

Напомним, Министерство цифровой трансформации возобновило переговоры с крупнейшей электронной платежной системой PayPal.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Евросоюзплатежные системы
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