ЕС обвинил Венгрию в нарушении европейских ценностей

Фото: Давид Сассоли (flickr com salvatorecaronna)

Брюссель заявляет об угрозе демократии в стране

Европейская комиссия проанализирует последние законодательные изменения в Венгрии на соответствие статье 2 Договора о Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

По словам президента ЕП Давида Сасолли, борьба с кризисом, который вызвал коронавирус, не должна означать прекращение демократии в стране.

"Мы хотим выйти из кризиса с невредимыми демократиями. Мы попросили Европейскую комиссию, как хранителя договоров ЕС, оценить, соответствуют ли новые законы, принятые в Венгрии, статье 2 нашего договора. Все государства-члены Европейского Союза обязаны поддерживать и защищать эти основополагающие ценности. Для нас парламенты должны оставаться открытыми, а пресса - свободной. Никто не может использовать эту пандемию, чтобы подорвать наши свободы", - заявил Сасолли.

Напомним, вчера парламент Венгрии поддержал закон, касающийся борьбы с последствиями коронавируса, который фактически сконцентрировал на неопределенное время всю власть в руках премьер-министра страны Виктора Орбана. Европейский союз незамедлительно раскритиковал такие действия, обвинив Будапешт в подрыве демократических ценностей блока.

На данный момент в Венгрии зафиксировано 492 случая заражения коронавирусом. От инфекции скончались 16 человек. Детальнее о пандемии в Украине и мире 31 марта - в материале РБК-Украина.