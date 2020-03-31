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ЄС звинуватив Угорщину в порушенні європейських цінностей

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 21:27
ЄС звинуватив Угорщину в порушенні європейських цінностей
Фото: Давид Сассолі (flickr com salvatorecaronna)

Брюссель заявляє про загрозу демократії в країні

Європейська комісія проаналізує останні законодавчі зміни в Угорщині на відповідність статті 2 Договору про Європейський союз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

За словами президента ЄП Давида Сасоллі, боротьба з кризою, яку викликав коронавірус, не повинна означати припинення демократії у країні.

"Ми хочемо вийти з кризи з неушкодженими демократіями. Ми попросили Європейську комісію, як охоронця договорів ЄС, оцінити, чи відповідають нові закони, ухвалені в Угорщині, статті 2 нашого договору. Всі держави-члени Європейського Союзу зобов'язані підтримувати і захищати ці основоположні цінності. Для нас парламенти повинні залишатися відкритими, а преса - вільною. Ніхто не може використовувати цю пандемію, щоб підірвати наші свободи", - заявив Сасоллі.

Нагадаємо, вчора парламент Угорщини підтримав закон, що стосується боротьби з наслідками коронавірусу, який фактично сконцентрував на невизначений час всю владу у руках прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Європейський союз негайно розкритикував такі дії, звинувативши Будапешт у підриві демократичних цінностей блоку.

Наразі в Угорщині зафіксовано 492 випадки зараження коронавірусом. Від інфекції померли 16 людей. Детальніше про пандемію в Україні та світі 31 березня - у матеріалі РБК-Україна.

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