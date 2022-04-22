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ЕС обсуждает запрет российской нефти, газ пока не стал предметом переговоров, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз пока не обсуждает вопрос об эмбарго на российский газ. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил трудности по этой теме внутри блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Макрона газете Corriere della Sera.

"Это вопрос (полное эмбарго на газ, - ред.), который может оказаться за столом переговоров пока не сегодня. По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет. Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает", - сказал он.

При этом он напомнил, что в этой связи уже много лет говорит "об энергетическом суверенитете Европы".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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