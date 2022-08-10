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ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки

Фото: ЕС обсудит вопрос запрета выдачи туристических виз россиянам (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Министры стран Европейского союза обсудят вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Это может произойти в конце текущего месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По его словам, запрет выдачи виз гражданам РФ министры Евросоюза обсудят на встрече в Праге, которая состоится в конце августа. Однако журналист считает, что страны ЕС, вероятно, не смогут прийти к согласию.

"На данный момент маловероятно, что ЕС в целом совместно согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС против России в этом году, "все возможно"", - добавил Йозвяк.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть границы для всех россиян.

При этом такую инициативу поддержала и премьер Эстонии, призвав ЕС прекратить выдавать туристические визы россиянам.

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