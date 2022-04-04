ЕС обсудит в среду новые санкции против РФ после зверств под Киевом, - FT

Европейский союз готовится ввести дополнительные санкции против России. Намерение запустить новые ограничительные меры связано с сообщениями о зверствах войск РФ против мирного населения после отступления с окраин столицы Украины Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Ожидается, что послы ЕС обсудят новый санкционный пакет в среду, 6 апреля, рассказал газете дипломат, знакомый с планами.
Отмечается, что обязательство о более строгих карательных мерах против РФ последовало за решительным осуждением Западом военных преступлений российских захватчиков против безоружных украинских мирных жителей в недавно освобожденных районах вокруг Киева, в частности, в Буче.
Будущие меры, предложенные некоторыми государствами-членами ЕС, включают:
Существующие меры ЕС включают:
Ранее сообщалось, что США на фоне убийств оккупантами мирных жителей в Буче ускоренно готовит новые санкции против РФ.
Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что из районов освобожденной от российских оккупантов Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей.
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