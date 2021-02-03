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ЕС обсудит ситуацию с Навальным на предстоящей встрече глав МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил решение суда России по приговору оппозиционеру Алексею Навальному. Эту ситуацию обсудят на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС.

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Об этом говорится в заявлении дипломата на сайте Совета Европы.

"Европейский союз осуждает решение российских властей осудить господина Навального и считает его неприемлемым, поскольку оно имеет политическую подоплеку и противоречит международным обязательствам России в области прав человека", - подчеркнул Боррель.

По словам дипломата, главы МИД стран ЕС обсудят последствия приговора Навальному и возможные дальнейшие действия Евросоюза в отношении России.

Отметим, согласно информации Совета Европы, заседание министров иностранных дел ЕС должно состояться 22 февраля.

Напомним, вчера российский суд отправил Навального в колонию общего режима на 3,5 года. Однако суд учел время, которое оппозиционер провел под арестом, поэтому сидеть ему осталось 2,5 года.

Как писало РБК-Украина, мир бурно отреагировал на приговор Навальному, в частности, решение российского суда назвали "чистым цинизмом".

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