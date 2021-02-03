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ЄС обговорить ситуацію з Навальним на майбутній зустрічі глав МЗС

Автор: Дмитро Левицький

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив рішення суду Росії щодо вироку опозиціонеру Олексію Навальному. Цю ситуацію обговорять на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

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Про це йдеться в заяві дипломата на сайті Ради Європи.

"Європейський союз засуджує рішення російської влади засудити пана Навального і вважає його неприйнятним, оскільки воно має політичне підґрунтя і суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в області прав людини", - наголосив Боррель.

За словами дипломата, глави МЗС країн ЄС обговорять наслідки вироку Навальному та можливі подальші дії Євросоюзу щодо Росії.

Зазначимо, згідно з інформацією Ради Європи, засідання міністрів закордонних справ ЄС має відбутися 22 лютого.

Нагадаємо, вчора російський суд відправив Навального у колонію загального режиму на 3,5 роки. Однак суд врахував час, який опозиціонер провів під арештом, тому сидіти йому залишилося 2,5 роки.

Як писало РБК-Україна, світ бурно відреагував на вирок Навальному, зокрема, рішення російського суду назвали "чистим цинізмом".

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