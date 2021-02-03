ЄС обговорить ситуацію з Навальним на майбутній зустрічі глав МЗС

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив рішення суду Росії щодо вироку опозиціонеру Олексію Навальному. Цю ситуацію обговорять на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Про це йдеться в заяві дипломата на сайті Ради Європи.

"Європейський союз засуджує рішення російської влади засудити пана Навального і вважає його неприйнятним, оскільки воно має політичне підґрунтя і суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в області прав людини", - наголосив Боррель.

За словами дипломата, глави МЗС країн ЄС обговорять наслідки вироку Навальному та можливі подальші дії Євросоюзу щодо Росії.

Зазначимо, згідно з інформацією Ради Європи, засідання міністрів закордонних справ ЄС має відбутися 22 лютого.

Нагадаємо, вчора російський суд відправив Навального у колонію загального режиму на 3,5 роки. Однак суд врахував час, який опозиціонер провів під арештом, тому сидіти йому залишилося 2,5 роки.

Як писало РБК-Україна, світ бурно відреагував на вирок Навальному, зокрема, рішення російського суду назвали "чистим цинізмом".