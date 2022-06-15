UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС обсудили идею Макрона по созданию нового политического сообщества, - журналист

Фото: послы ЕС обсудили идею Макрона об альтернативной сообществе (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Послы ЕС сегодня, 15 июня, обсудили возможность создания нового политического сообщество. Его членами могут стать страны, которые хотят получить членство в ЕС, в том числе и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

По его словам, данное сообщество не будет "альтернативой" расширения Евросоюза, а также не заменит Совет Европы и ОБСЕ.

Журналист отметил, что пока вероятность создания данного сообщества вызывает вопросы, особенно в сфере финансирования.

"На данный момент больше вопросов, чем ответов, в частности по бюджету и прибавочной стоимости", - заявил Йозвяк.

Напомним, что в начале мая Макрон предложил Украине и другим странам альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество.

По данным СМИ, идею французского лидера поддержал глава Евросовета Шарль Мишель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЭммануэль МакронУкраина