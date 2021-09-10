ЕС обсудил с "Талибаном" дипломатическое присутствие в Кабуле, - Bloomberg
Представители Европейского союза обсудили с талибами вопрос обеспечение безопасности ограниченного дипломатического присутствия в Кабуле.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что послы ЕС были проинформированы о встречах с талибами после того, как представители блока посетили Катар. На переговорах ЕС дал понять, что продолжит отправлять ограниченное число представителей в Кабул, в основном для решения вопросов эвакуации и доставки гуманитарной помощи.
"Создание гуманитарных коридоров - одно из нескольких условий, установленных ЕС для размораживания помощи Афганистану", - сообщает издание.
Также по итогам переговоров в Катаре талибы выразили готовность предоставлять разрешения на посадку для самолетов из ЕС, но попросили сообщать о рейсах заранее.
Некоторые государства-члены предупредили, что важно не создавать впечатления, будто ЕС официально признает правительство "Талибана".